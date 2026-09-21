Ruszają Elbląskie Repliki 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Od dzisiaj w Kinie Światowid rozpoczynamy doroczne święto polskiego kina. Przedpremierowe seanse filmów startujących w Konkursie Głównym odbędą się od 21 do 26 września. Tegoroczną edycję Replik rozpoczniemy od filmu "Hot Spot" w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej.

„Hot Spot” to futurystyczny thriller science-fiction, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie porządek społeczny wyznacza świadoma sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i trafia na grupę rebeliantów zdolnych podważyć władzę cyfrowego systemu. Im głębiej wnika w sprawę, tym bardziej przekonuje się, że w świecie zarządzanym przez algorytmy nic nie jest tym, czym się wydaje.

Ceny biletów: 20 zł

Dostępne na stronie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl

Partner Replik: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych