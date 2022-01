Ruszyła przedsprzedaż biletów na film Patryka Vegi

28 stycznia Multikino rozpoczęło przedsprzedaż biletów na film „Miłość, seks i pandemia”. Już dziś kup bilet i zobacz na wielkim ekranie najnowszą produkcję w reżyserii Patryka Vegi. Film wejdzie na ekrany 4 lutego br. Bilety są dostępne w kasach kin sieci Multikino, na stronie oraz w aplikacji mobilnej.

Patryk Vega, autor bezkompromisowych hitów: „Pitbull. Niebezpieczne kobiety", „Botoks” i „Kobiety mafii”, powraca z nowym, odważnym filmem, w którym pokazuje, co kręci i podnieca współczesne kobiety. Erotyczne fantazje, dreszcz pożądania, uzależnienie od randkowych aplikacji i wszystko to, co skrzętnie ukrywamy za drzwiami sypialni. Do tego samotność, która wraz z pandemią Covid-19 na dobre wkroczyła w nasze życie i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich.

W filmie „Miłość, seks i pandemia” trzy spragnione wrażeń i męskiego towarzystwa przyjaciółki wychodzą w miasto, aby zabawić się w najkrótszą noc w roku. Kaja (Anna Mucha) jest pewną siebie i ambitną dziennikarką, która swoich kochanków już dawno przestała liczyć. Teraz na jej celowniku pojawia się niejaki Johnny – mistrz uwodzenia kobiet. Kaja widzi w nim nie tylko nową zdobycz, ale i szansę na przebojowy artykuł, na potrzeby którego postanawia pójść z Johnnym do łóżka. Olga (Zofia Zborowska-Wrona) to silna prokurator i zadeklarowana feministka. Jej poglądy i życie rodzinne zostaną wystawione na próbę, kiedy znajdzie się pod niemal narkotycznym wpływem mężczyzny z egzotycznego wschodu. Nora (Małgorzata Rozenek-Majdan) odnosi sukcesy zawodowo, zajmując się fotografią, ale jej życie uczuciowe pozostaje w rozsypce. Wszystko zmieni się, gdy przed obiektywem aparatu stanie młodszy od niej model. Wkrótce za sprawą pandemii życie trzech przyjaciółek oraz Bartka (Sebastian Dela) – kuzyna Kai, prawiczka, który postanawia podbić świat nocnych klubów jako striptizer – zostanie dosłownie wywrócone do góry nogami. A każde z nich odkryje, że miłość w czasach lockdownu ma znacznie więcej niż 50 twarzy.

Multikino uruchomiło przedsprzedaż biletów na pokazy filmu w premierowy i walentynkowy tydzień 4-17 lutego br. Seanse filmu „Miłość, seks i pandemia” są wyłączone z rezerwacji.

Bilety w najkorzystniejszej cenie na premierowe seanse można nabyć online oraz przez aplikację mobilną. Od poniedziałku do niedzieli bilety mają tę samą, stałą cenę uzależnioną od lokalizacji fotela na sali kinowej. Pula miejsc w strefie promo, z najlepszą ceną, jest ograniczona.