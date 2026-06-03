Scena literacka - muzyka, literatura, sztuka - zapraszamy na pokaz

11 czerwca o godz. 17:00 na Małej Scenie Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbędzie się spotkanie w ramach Sceny Literackiej - cyklu warsztatów dla miłośników literatury i twórczej wymiany myśli.

Scena Literacka skupia osoby zainteresowane nie tylko poezją, ale także prozą i dramatem. Czerwcowe spotkanie będzie podsumowaniem pierwszego sezonu warsztatów prowadzonych w teatrze.

I tym razem nie zabraknie muzyki i innych artystycznych inspiracji. Swoje prace zaprezentuje Michał Wiśniewski (Mic Art). Michał urodził się w Lidzbarku Warmińskim. Na co dzień prowadzi własną firmę, ale sztuce oddaje się zawsze, gdy ta go zawoła. Jest samoukiem. Miał kilka wystaw indywidualnych oraz wspólnie z innymi artystami. Artysta, rysownik, portrecista o ogromnej potrzebie używania sztuki do wyrażania siebie i swojej natury. Tworzy głównie za pomocą tuszu, pasteli, farb akrylowych i coraz częściej tabletu graficznego. Jego pasją jest ilustracja, komiks i street-art. W swoich pracach podejmuje głównie tematykę społeczną i filozoficzną.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić popołudnie w otoczeniu literatury, sztuki i ludzi dzielących podobne pasje.

11 czerwca 2026 r. (czwartek), godz. 17:00

Mała Scena Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Bilety w cenie 5 zł