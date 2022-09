"Sierota. Narodziny zła" w Kinie "Światowid"

Psychopatyczna morderczyni o wyglądzie dziecka podszyje się pod zaginioną dziewczynkę i rozpęta piekło w domu bogatej rodziny. Oto nowy film reżysera „Demonów” i „The Boy”, który opowie o wydarzeniach poprzedzających historię z kultowego horroru „Sierota” – wybitnego dzieła nieobcego każdemu fanowi tego mrocznego gatunku. Nad pełnym napięcia i gwarantującym przerażenie na sali kinowej scenariuszem pracowali prawdziwi mistrzowie grozy, mający na swoim koncie hity: „Obecność 2”, „Obecność 3: Na rozkaz diabła” czy serialową odsłonę popularnej serii „Krzyk”. W rolach głównych zobaczymy Julię Stiles – gwiazdę serialu „Dexter” i przebojowych filmów o Jasonie Bournie, syna legendarnego Donalda Sutherlanda – Rossifa Sutherlanda oraz Isabelle Fuhrman – odtwórczynię tytułowej roli w „Sierocie” z 2009 roku. Sierota. Narodziny zła na kinowym ekranie od 23 września do 6 października.

Leena Klammer jest najgroźniejszą pacjentką w estońskim zakładzie dla obłąkanych i służby bezpieczeństwa sprawują nad nią opiekę o podwyższonym rygorze. Z pozoru sprawia jednak niewinne wrażenie, bo jej przypadłością jest wygląd małej dziewczynki mimo znacząco wyższego wieku. Leena szybko organizuje sobie niezwykle pomysłową a także bardzo krwawą i brutalną ucieczkę poza mury ośrodka. Psychopatycznej zabójczyni udaje się dostać do Ameryki, gdzie kradnie tożsamość zaginionej córki jednej z tamtejszych bogatych rodzin. Dzięki łudzącemu podobieństwu do poszukiwanej dziewczynki, z łatwością przybiera imię Esther i wkrada się w łaski gospodarzy. Nie wszyscy jednak dają się nabrać. Matka prawdziwej Esther wie, że do domu nie wkroczyła jej prawdziwa córka, tylko niebezpieczna oszustka i za wszelką cenę będzie chciała ochronić swoją rodzinę. Rozpoczyna się niebezpieczna gra, w której stawką będzie życie.

Reżyseria: William Brent Bell

Produkcja: USA

Obsada: Julia Stiles, Isabelle Fuhrman, Rossif Sutherland

Czas: 99 min

