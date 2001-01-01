Historia pełna przygód, która zapewnia rozrywkę na najwyższym poziomie, a jednocześnie w mądry sposób porusza tematy istotne dla dzieci i rodziców. „Skrzat. Nowy początek” od 19 września w Kinie Światowid.

Jedenastoletnia Hania po przeprowadzce do innego miasta musi odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku. Nie ma tu przyjaciół, a w dodatku wiara w istnienie skrzatów naraża ją na drwiny ze strony rówieśników. Kiedy dziewczynki z klasy zabierają jej medalik – bezcenną rodzinną pamiątkę – Hania postanawia odzyskać go za wszelką cenę. By tego dokonać, musi udowodnić, że skrzaty istnieją naprawdę. W tej pełnej przygód misji pomoże jej Michał – szkolny outsider i młody wynalazca. To dzięki jego wsparciu Hania ponownie otworzy się na świat i zrozumie, że prawdziwa magia kryje się w przyjaźni.

Reżyser: Krzysztof Komander

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Amelia Golda, Maksymilian Zieliński, Arkadiusz Jakubik, Anna Smołowik, Wojciech Solarz, Agata Turkot, Borys Szyc

Czas: 100 min