 Snow must go on w Kinie Światowid

Mądry, zabawny a zarazem poruszający film dla młodzieży z ważnym przekazem. „Snow must go on” od 25 kwietnia w Kinie Światowid.

Alain to ambitny nauczyciel liceum, którego celem jest sprawienie, aby jego uczniowie zaczęli marzyć. Organizuje nawet wycieczkę w góry, podczas której będą schodzić do wnętrza lodowca. Czekały tam na nich zapierające dech w piersiach widoki. Młodzież bardzo szybka zdaje sobie sprawę z tego, że niedługo z lodowca niewiele zostanie. Razem ze swoim nauczycielem postanawiają zawalczyć z globalnym ociepleniem i uświadomić innych jak ważne są wspólne działania, bo nie mamy przecież planety B.

Reżyser: Stéphane Cazes

Produkcja: Francja 2023

Obsada: Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Maissa Diawara, Louis Durant

Czas: 102 min

