"Święta inaczej" w Kinie Światowid

Wszystkich, którzy nie mogą się doczekać świąt i chcieliby obejrzeć film utrzymany w tym klimacie Kino Światowid zaprasza na premierę najnowszej komedii romantycznej ze świętami w tle. Obraz reżysera takich hitów jak „Listy do M. 4” czy „Rodzinka.pl” – „Święta inaczej” już od 25 listopada.

Ewa jest perfekcyjną panią domu. Do Świąt szykuje się już od wakacji i nie przyjmuje do wiadomości, że coś może pójść nie tak. Nic więc dziwnego, że gdy w przeddzień wigilii odkrywa, że jej małżeństwo jest bajką, w którą wierzy już tylko ona, poukładany lśniący świat wali jej się na głowę. Trafiona w serce z dużego kalibru, Ewa po raz pierwszy w życiu postanawia zrobić coś naprawdę spontanicznego: rzuca wszystko i wsiada do pierwszego lepszego pociągu w nieznane. Tropem zaginionej matki ruszają jej dzieci: nastoletni Dorian, który w swoim liceum czuje się jakby urwał się z choinki i jego starsza siostra Emma, której związek właśnie eksplodował jak skład sylwestrowych fajerwerków. Przedzierają się przez zaatakowany śnieżycą kraj, by odkryć zaskakującą prawdę: że Święta warto spędzić zupełnie inaczej, a może nawet całe życie…

Przewrotna komedia romantyczna o świętach w innym wydaniu z pewnością rozgrzeje serca widzów. Na seanse zaprasza Kino Światowid, od 25 listopada do 8 grudnia.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl