Sylwester z przedpremierowymi pokazami w Multikinie!

Ostatni dzień 2021 roku z najlepszymi hitami w Multikinie? Już w najbliższy piątek odbędą się przedpremierowe pokazy komedii romantycznej „Szczęścia chodzą parami” oraz komedii „Koniec świata czyli Kogel Mogel 4”. Ponadto w repertuarze na widzów czeka nadal „Spider-Man: Bez drogi do domu” oraz „Matrix Zmartwychwstania”.

W filmie „Szczęścia chodzą parami” Malwina (Weronika Książkiewicz), przebojowa projektantka samochodów, zakochuje się w Brunonie (Michał Żurawski), wziętym terapeucie par. Choć potrafi on uratować każdy związek, to jego własne historie miłosne tworzą serię spektakularnych katastrof. Przystojny i zabawny, mógłby być mężczyzną marzeń, gdyby nie to, że na kobiety działa jak czarny kot. Sprowadza na swoje wybranki pecha, który z hukiem kończy najbardziej płomienny romans. Nieświadoma ryzyka Malwina, ulega jego czarowi od pierwszego wejrzenia. Mimo że w jej życiu rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń, Bruno nie zamierza się tym razem poddać. Aby uratować miłość swojego życia, musi znaleźć przyczynę swoich sercowych porażek. Nie uda mu się to jednak bez odrobiny szczęścia. Druga przedpremierowa propozycja na ostatni dzień 2021 roku, to „Koniec świata czyli Kogel Mogel 4”. W komedii miłość Agnieszki i Marcina rozkwita, podobnie jak Kasi i profesora Wolańskiego. Babcia Solska marzy już tylko o ślubie jedynego wnusia… Jednak na drodze do szczęścia młodego Zawady staje Bożenka. Wolańska postanawia radykalnie odmienić swoje życie i zamiast na seks, tym razem stawia na celibat. Spokój Piotrusia i Marlenki burzy nieoczekiwana wizyta... A kiedy wszyscy bohaterowie spotkają się w jednym miejscu nastąpi tytułowy koniec świata...

W repertuarze widzowie nadal znajdą największe grudniowe premiery: „Spider-Man: Bez drogi do domu” oraz „Matrix Zmartwychwstania” - długo wyczekiwana czwarta odsłona przełomowej serii filmów, które zrewolucjonizowały swój gatunek. W nowym obrazie powracają aktorzy z poprzednich części - Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss – w rolach słynnych postaci Neo i Trinity.

Szczegółowy repertuar znajduje się na stronie www.multikino.pl. 31 grudnia br. kina sieci Multikino działają normalnie, a 1 stycznia 2022r. będą otwarte od 14.00.

Bilety w najkorzystniejszej cenie na premierowe i przedpremierowe seanse można nabyć na stronie www.multikino.pl oraz przez aplikację mobilną. Od poniedziałku do niedzieli bilety mają tę samą, stałą cenę uzależnioną od lokalizacji fotela na sali kinowej. Pula miejsc w strefie Promo, z najlepszą ceną, jest ograniczona.