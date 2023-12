Przepiękna świąteczna opowieść z mnóstwem przygód. "Szczęśliwe święta" od 22 grudnia 2023 do 4 stycznia 2024 w Kinie Światowid.

Eryk mieszka w domu dziecka. Jego największym życzeniem jest móc pojechać na Święta Bożego Narodzenia do rodziców. Wraz z nowo poznaną koleżanką Lucką w dzień Wigilii czekają na Świętego Mikołaja. Wkrótce ktoś nadchodzi. Ale czy to na pewno Mikołaj? Trzeba to sprawdzić. Przyjaciele zakradają się do jego... samochodu i ruszają w podróż pełną wspaniałych przygód.

Reżyser: Slobodan Maksimović

Produkcja: Słowenia 2022

Obsada: FranoMašković, AjdaSmrekar, Emil Kulović, MojcaFatur

Czas: 85 min