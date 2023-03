Fantastyczna historia skierowana do młodszych widzów. Odrobina magii ze szczyptą przyjaźni i dodatkiem tajemniczej opowieści. „Szkoła magicznych zwierząt” w Kinie Światowid od 17 marca.

Ida jest nowa w klasie. Jej wychowawczyni wie jednak, co zrobić, żeby dziewczynka poczuła się lepiej i pewniej. A pomoże w tym nic innego, jak właśnie magia. Ida zaprzyjaźnia się z lisem, a kompanem jej nieśmiałego kolegi Benniego staje się żółw. Zwierzęta są obdarzone niezwykłymi zdolnościami: mówią ludzkim głosem, wykonują sztuczki i są chętne do zabawy. Tymczasem na szkolnych korytarzach zaczyna dochodzić do tajemniczych kradzieży. Znakiem rozpoznawczym sprawcy jest duży, żółty uśmiech. Ida wraz z nowymi kolegami próbuje ustalić, kim jest złodziej. A trzeba przyznać, że bez przyjaciół – także tych zwierzęcych – byłoby znacznie trudniej. Czy zagadka i odnalezienie winnego będzie dla bohaterów czarną magią?

Prawdziwa gratka dla wszystkich fanów magicznych opowieści. „Szkoła magicznych zwierząt” w Kinie Światowid od 17 marca.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl