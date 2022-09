"Tedi i szmaragdowa tablica" w Kinie "Światowid"

Tedi i szmaragdowa tablica to trzecia część popularnej animowanej serii przygodowej. Także i tym razem film przeniesie młodych widzów do mnóstwa egzotycznych lokalizacji, gdzie, znana z dwóch poprzednich części filmu wspaniała ekipa, przeżyje nowe przygody i pozna nowych przyjaciół. Gramy od 23 września do 6 października.

To o czym Tedi Jones marzy najbardziej to akceptacja i uznanie innych archeologów. Niestety na jego drodze ciągle pojawia się splot niesprzyjających okoliczności. Tak jest i tym razem. Kiedy Tedi niechcący niszczy rzadki sarkofag ściąga na siebie i swoich przyjaciół klątwę. Razem ze swoją towarzyszką Sarą Lavroff rusza na w najodleglejsze zakątki świata, żeby znaleźć sposób na powstrzymanie klątwy Szmaragdowej Tablicy i uratowanie przyjaciół. Reżyseria: Enrique Gato Produkcja: Hiszpania Czas: 90 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

