Tenet w kinie Światowid

Od 26 sierpnia do 10 września Kino Światowid zaprasza na film "Tenet". To najnowsza, spektakularna produkcja twórcy "Incepcji" i trylogii filmów o Batmanie - Christophera Nolana.

Christopher Nolan przedstawia swój kolejny projekt. "Tenet" to widowiskowy film akcji, w którym szpiegowski klimat zderza się z koncepcją podróży w czasie. Całość jak zwykle owiana jest mgiełką tajemnicy. W rolach głównych między innymi Robert Pattinson i Elizabeth Debicki.

Reżyseria: Christopher Nolan

Obsada: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson

Produkcja: USA 2020

Czas: 150 min.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00