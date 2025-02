The Brutalist w Kinie Światowid

Brody Corbet pokazuje, na czym dziś polega monumentalne kino. W nagrodzonym na festiwalu w Wenecji dramacie, który doprowadził obecnych tam dziennikarzy do wrzenia, amerykański reżyser nie boi się rozmachu. „The Brutalist” od 14 lutego w Kinie Światowid.

Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. Samotny w obcym, nowym kraju, László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wybitny przemysłowiec Harrison Lee Van Buren dostrzega jego talent do projektowania. Ale władza i dziedzictwo mają swoją cenę...

Reżyser: Brady Corbet

Produkcja: USA, Węgry, Wielka Brytania 2024

Obsada: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin i Isaach De Bankolé, Alessandro Nivola

Czas: 215 min

W trakcie projekcji filmu nastąpi przerwa. Przerwa zaczyna się po 1 godzinie i 40 minutach, pomiędzy częścią pierwszą „Tajemnica przyjazdu 1947-1952”, a drugą „Surowa esencja piękna 1953-1960”. Przerwa jest integralną częścią filmu. Trwa 15 minut.

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.