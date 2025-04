Nowy sezon będzie obfitował w ciężki ładunek emocjonalny – przedstawiają wydarzenia Wielkiego Tygodnia, nieuchronnie przybliżając Ukrzyżowanie Chrystusa, które zobaczymy w następnym sezonie. „The Chosen: Ostatnia Wieczerza” od 18 kwietnia w Kinie Światowid.

Jezus wjeżdża do świętego miasta jako król. Na miejscu zauważa, że miejsce modlitwy, jakim był dom Jego Ojca, zostało przekształcone w targowisko. Podczas gdy arcykapłan knuje intrygi wymierzone przeciwko przyszłemu Mesjaszowi, Jezus uderza pierwszy w korupcję wśród klasy kapłańskiej. Stół jest zastawiony. Lud Izraela wita Jezusa jako króla, podczas gdy jego uczniowie oczekują koronacji. Zamiast konfrontacji z władzami Rzymu, Jezus wywraca stoły na żydowskim święcie Paschy. Władza przywódców religijnych i politycznych kraju jest zagrożona, więc posuną się do wszystkiego, żeby kolacja paschalna była ostatnim posiłkiem Jezusa.

Reżyser: Dallas Jenkis

Produkcja: USA 2025

Obsada: Jonathan Roumie, Elizabeth Tabish, Shahar Isaac, Nick Shakoour, Paras Patel, Noah James, Shaan Sharma, George Harrison Xanthis, Joey Vahedi, Austin Reed Alleman

Czas: 125 min

