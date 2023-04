Opera wkracza na ring! Wszystko za sprawą znakomitego spektaklu „Czempion”, który będzie można obejrzeć w najbliższą sobotę 29 kwietnia o godz. 18.55 w ramach kolejnej odsłony cyklu transmisji z The Metropolitan Opera w Kinie Światowid.

Znany ze współpracy ze Spikiem Lee kompozytor, który w minionym sezonie zadebiutował w Met operą Fire Shut in My Bones, tym razem proponuje nam pełną dramatu, muzyczną opowieść o życiu słynnego amerykańskiego boksera, Emile’a Griffitha. Na ringu odnosił on sukcesy, jednak poza nim nieustannie zmagał się ze swoją tożsamością, nie zawsze wychodząc z tych potyczek zwycięsko. W rolę młodego Griffitha wciela się bas-baryton Ryan Speedo Green, zaś w starszą wersję bohatera, prześladowaną przez wydarzenia z przeszłości, bas-baryton Eric Owens. Dwóm wybitnym śpiewakom na scenie partnerują: obdarzona zachwycającym głosem sopranistka Latonia Moore, jako Emelda Griffith, matka boksera, oraz niemniej utalentowana mezzosopranistka Stephanie Blythe, jako właścicielka baru, Kathy Hagen. Dyrektor muzyczny Met, Yannick Nézet-Séguin, prowadzi chór i orkiestrę przez pełną zaskakujących niespodzianek partyturę Blancharda. Za reżyserię odpowiada James Robinson, znany z uwielbianych przez widzów Porgy i Bess oraz Fire Shut Up in My Bones. Choreografię stworzyła Camille A. Brown, również pracująca wcześniej przy tych produkcjach.

