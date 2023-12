9 grudnia o godzinie 18.55 Kino Światowid zaprasza na transmisję z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Tym razem melomani obejrzą zjawiskową operę Daniela Catána pt. Florencia en el Amazonas.

Przed nami kolejna transmisja z nowojorskiej opery – 9 grudnia zaprezentowana zostanie premierowa dla The Metropolitan Opera inscenizacja dzieła Daniela Catána. Florencia en el Amazonas to pierwsza hiszpańskojęzyczna opera wystawiana na scenie Met od prawie stu lat, to także pierwsza opera meksykańskiego kompozytora pokazywana na tej scenie. Na czele obsady złożonej głównie z artystów latynoskiego pochodzenia stoi meksykańsko-amerykańska sopranistka Ailyn Pérez. Premiera opery Catána to z całą pewnością bezprecedensowe wydarzenie w dorobku kulturowym i artystycznym Met.

Inspirowane realizmem magicznym Gabriela Garcíi Márqueza, dzieło Catána z 1996 roku (z librettem meksykańskiej pisarki Marceli Fuentes-Berain) opowiada historię Florencii Grimaldi, południowoamerykańskiej diwy operowej, która powraca do swojej ojczyzny, aby wystąpić w legendarnej operze w Manaus oraz odszukać zaginionego w dżungli kochanka. W rolę główną wciela się Ailyn Pérez, która tym występem udowadnia, że jest “niekwestionowaną gwiazdą” (The New York Times). U jej boku, w roli towarzyszy podróży w głąb Amazonii, ujrzymy: sopranistkę Gabriellę Reyes jako dziennikarkę Rosalbę, bas-barytona Greera Grimsleya jako kapitana statku, barytona Mattię Olivieri jako enigmatycznego pierwszego oficera, tenora Mario Changa jako siostrzeńca kapitana, Arcadia, oraz mezzosopranistkę Nancę Fabiolę Herrerę i barytona Michaela Chioldiego jako wiecznię skłóconą parę – Paulę i Álvara. Mistrzowską orkiestrę Met poprowadzi Maestro Yannick Nézet-Séguin.

Jak podkreśla Financial Times, “warto było czekać na tę zachwycającą wizualnie i poruszającą emocjonalnie inscenizację”. Nowa produkcja, za którą odpowiada nagradzana reżyserka Mary Zimmerman, przenosi tajemniczy i magiczny świat Amazonii prosto na scenę Met. Za realizację transmisji odpowiada Gary Halvorson, wieczór poprowadzi zaś meksykański tenor i reżyser teatralny Rolando Villazón, który zabierze nas również za kulisy spektaklu.

Cykl transmisji z The Metropolitan Opera rozpoczął się 21 października transmisją Dead Man Walking, następnie widzowie w Polsce i na całym świecie obejrzeli: X: The Life and Times of Malcolm X (18 listopada). W tym sezonie pokazane zostaną ponadto: Florencia en el Amazonas (9 grudnia), Nabucco (6 stycznia), Carmen (27 stycznia), Moc przeznaczenia (9 marca), Romeo i Julia (23 marca), Jaskółka (20 kwietnia), Madama Butterfly (11 maja).