The Met: „Lohengrin”

„Lohengrin” Wagnera powraca do Met po 17 latach, w nowej, klimatycznej inscenizacji François Girarda. Transmisja spektaklu z The Metropolitan Opera odbędzie się w sobotę (18 marca) o godz. 17.

Yannick Nézet-Séguin poprowadzi orkiestrę, obsadzie zaś przewodniczyć będzie tenor Piotr Beczała w tytułowej roli tajemniczego rycerza. Sopranistka Tamara Wilson zaśpiewa partię Elzy, księżnej niesłusznie oskarżonej o zamordowanie własnego brata, w roli przebiegłej czarownicy Ortrudy wystąpi zaś sopranistka Christine Goerke. Na scenie partnerować będą im bas-baryton Evgeny Nikitin, jako żądny władzy mąż Ortrudy, Talramund, a także bas Günther Groissböck jako król Henryk Ptasznik.

Bilety można nabyć:

- online ,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.