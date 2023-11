The MET: "X: The Life and Times of Macolm X"

Premiera Met X: The Life and Times of Macolm X Antony'ego Davisa dołączy do sezonu transmisji z The Metropolitan Opera. Spektakl będzie można obejrzeć w Kinie Światowid już w najbliższą sobotę, 18 listopada o godz. 18.55.

Światowa premiera tej inspirującej opery odbyła się w 1986 roku. Jej wznowienie reżyseruje Robert O'Hara, nominowany do nagrody Tony za reżyserię sztuki Slave Play. Libretto stworzyła ceniona poetka i librecistka Thulani Davis, natomiast Christopher Davis przełożył dzieje Malcolma X na język teatralnej opowieści. Losy jednego z przywódców ruchu afroamerykańskiego w Stanach Zjednoczonych ukazane są w perspektywie dziejów zwykłego człowieka, którego historia wykracza poza czas i przestrzeń. Jego walka o to, by wieść życie na własnych zasadach, staje się krzykiem wzywającym o sprawiedliwość dla całego narodu. Orkiestrę poprowadzi Maestro Kazem Abdullah. Nowa aranżacja idealnie współgra z librettem, zapewniając wielowymiarowe doznania nie tylko miłośnikom opery, ale również fanom jazzu. W rolę główną wciela się laureat nagrody Grammy, baryton Will Liverman, który podbił scenę Met i serca miłośników opery na całym świecie w 2021 roku występem w Fire Shut Up in My Bones Terence’a Blancharda. W podwójnej roli: matki Malcolma, a także jego żony, ujrzymy sopranistkę Leah Hawkins, mezzosopranistka Raehann Bryce-Davis wcieli się zaś w jego siostrę Ellę, a bas-baryton Michael Sumuel w brata Reginalda. W roli przywódcy Narodu Islamu, Elijah Muhammada, wystąpi tenor Victor Ryan Robertson. Spektakl opatrzony będzie polskimi napisami, natomiast wyjątkowo podczas tej transmisji nie będzie tłumacza symultanicznego w trakcie wywiadów w przerwie spektaklu. Pozostałe opery w ramach cyklu Transmisji z The Metropolitan Opera: Florencia en el Amazonas (9 grudnia), Nabucco (6 stycznia), Carmen (27 stycznia), Moc przeznaczenia (9 marca), Romeo i Julia (23 marca), Jaskółka (20 kwietnia), Madama Butterfly (11 maja).

