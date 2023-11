The MET: „X: The Life and Times of Malcolm X”

Kino Światowid zaprasza na drugi spektakl w ramach cyklu transmisji z The Metropolitan Opera. Tym razem widzowie obejrzą zjawiskową operę Anthony'ego Davisa pt. „X: The Life and Times of Malcolm X”. Wydarzenie odbędzie się 18 listopada o godz. 18.55.

Jest to operowa opowieść o życiu Malcolma X. Twórcy skupiają się na ukazaniu losów jednego z przywódców ruchu afroamerykańskiego w Stanach Zjednoczonych w perspektywie dziejów zwykłego człowieka, którego historia wykracza poza czas i przestrzeń. W rolę główną wciela się baryton Will Liverman, który podbił scenę Met i serca miłośników opery na całym świecie występem w Fire Shut Up in My BonesTerence’a Blancharda. W roli matki Malcolma ujrzymy sopranistkę Leah Hawkins, mezzosopranistka Raehann Bryce-Davis wcieli się zaś w jego siostrę Ellę, a bas-baryton Michael Sumuel w brata Reginalda. W roli przywódcy Narodu Islamu, Elijah Muhammada, wystąpi tenor Victor Ryan Robertson. Orkiestrę poprowadzi Kazem Abdullah. Nowa aranżacja idealnie współgra z librettem autorstwa Thulani Davis, zapewniając wielowymiarowe doznania nie tylko miłośnikom opery, ale również fanom jazzu. Ważna informacja: wyjątkowo podczas najbliższej transmisji – nie będzie tłumacza symultanicznego (wywiady w czasie przerw).

