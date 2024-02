Totem w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka zaprasza na wyróżnioną na Berlinale, pełną czułości historię rodzinną – „Totem”. Projekcja filmu Lily Avilés odbędzie się 22 lutego o godz. 19 w Kinie Światowid.

„Totem” rozpoczyna się od gorączki przygotowań do imprezy urodzinowej ojca, organizowanej w iście meksykańskim stylu: jest gwarno, tłoczno i kolorowo. Do domu schodzą się kolejni goście, a każdy z nich wydaje się być jeszcze barwniejszy od poprzedniego. Cały ten piękny harmider obserwujemy oczami siedmioletniej Sol; cichej i skromnej dziewczyny o przenikliwym spojrzeniu, która stopniowo wprowadza nas do tego fascynującego mikrokosmosu. Na horyzoncie widać jednak rodzinne trzęsienie ziemi, które diametralnie zmieni życie wszystkich domowników, zwłaszcza młodej Sol.

Kino zdążyło już odmienić hasło „rodzina” przez wszystkie formy i przypadki, ale Meksykanka Lila Avilés udowadnia, że wciąż można opowiadać o niej w świeży, nowatorski sposób. I robić to bez zadęcia, unikając pustych haseł, oczywistych obserwacji i górnolotnych sloganów, za to z olbrzymią dozą empatii, mądrości i niewymuszonego humoru, który potrafi rozjaśnić nawet najczarniejszą godzinę.

Przed projekcją filmu „Totem” uczestnicy DKF-u obejrzą krótkometrażówkę pt. „Sprawa jest” (reż. Klaudia Kiersnowska, Paulina Kiersnowska), wyróżnioną podczas Festiwalu Filmów Jednominutowych.