Transmisja Romea i Julii

Kino Światowid zaprasza na operę „Romeo i Julia”. Transmisja z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku odbędzie się w sobotę, 23 marca o godzinie 17.55.

W rolach najsłynniejszych tragicznych kochanków wystąpią gwiazdy światowej opery, artyści u szczytu swej kariery i w pełni wokalnych możliwości — zjawiskowa sopranistka Nadine Sierra oraz okrzyknięty „tenorową sensacją”, obdarzony niezwykłą charyzmą Benjamin Bernheim. Sierra, której głos opisywany jest jako „kryształowy i czysty” (The Wall Street Journal) powraca do Met po sukcesie w minionym sezonie. Śpiewaczka wcieliła się w Violettę z Traviaty Verdiego. Dla Bernheima będzie to pierwszy występ w transmisji Live in HD. Amerykańscy krytycy nie szczędzą pochwał tenorowi, doceniając go m.in. za „ekscytujące brzmienie, które wypełnia dźwiękiem cały teatr” (The New York Times). Orkiestrę Met poprowadzi dyrektor muzyczny The Metropolitan Opera, Yannick Nézet-Séguin.

Na scenie ujrzymy także mezzosopranistkę Samanthę Hankey jako pazia Stefana oraz barytona Willa Livermana jako Merkucja. Hankey podbiła serca widzów i krytyków w minionym sezonie swoją kreacją Oktawiana w Kawalerze z różą Straussa. The New York Times uznał jej rolę za jeden z najlepszych występów roku. Z kolei Liverman powraca na scenę Met po występie w X: The Life and Times of Malcolm X Anthony'ego Davisa, który podziwialiśmy na początku tego sezonu. Wybitną obsadę Romea i Julii uzupełniają tenor Frederick Ballentine jako Tybalt i bas-baryton Alfred Walker jako Ojciec Laurenty.

Produkcja zdobywcy nagrody Tony, reżysera Bartletta Shera to niezapomniana, poruszająca serca muzyczna uczta, dopracowana w najdrobniejszych szczegółach. Transmisja w jakości HD pozwoli widzom w kinowych salach cieszyć się tym niezwykłym doznaniem równocześnie z publicznością w Nowym Jorku.

W tym sezonie widzowie Kina Światowid zobaczą jeszcze następujące opery: „Jaskółka” (Puccini) 20 kwietnia 2024 godz. 18.55, „Madama Butterfly” (Puccini) 11 maja 2024 godz. 18.55.