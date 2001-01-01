Triumf serca w Kinie Światowid

Poruszający dramat oparty na prawdziwej historii św. Maksymiliana Marii Kolbego – franciszkanina, który w obozie koncentracyjnym Auschwitz oddał życie za współwięźnia. „Triumf serca” od 12 września w Kinie Światowid.

Film amerykańskiego reżysera Anthony’ego D’Ambrosio rozpoczyna się tam, gdzie większość opowieści o ojcu Kolbem się kończy – w celi śmierci. W retrospekcjach zobaczymy ważne epizody z życia św. Maksymiliana Marii Kolbego, ale w przestrzeni celi rozgrywa się najbardziej przejmująca opowieść ukazana z niezwykłą wrażliwością i duchową głębią.

Reżyser: Anthony D'Ambrosio

Produkcja: Polska, USA 2025

Obsada: Armand Procacci, Marcin Kwaśny, Rowan Polonski, Radosław Pazura

Czas: 120 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.