Trolle 2 w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na kolejną część przygód przesympatycznych bohaterów filmu "Trolle 2". Premierowe projekcje już od 2 do 22 października.

Poppy i Mruk odkrywają, że poza ich wioską istnieją inne światy zamieszkane przez Trolle, z którymi – by tak rzec – jakoś im nie po drodze. Kiedy niespodziewane niebezpieczeństwo zagrozi całej populacji Trolli, Poppy i Mruk oraz ich przyjaciele wyruszą w wielką podróż przez nowe – niebezpieczne – lądy, by dokonać niemożliwego: pogodzić ze sobą wszystkie Trolle i połączyć się przeciw wrogowi. Reżyseria: Walt Dohrn, David P. Smith, produkcja: USA 2020, czas: 90 min.

Bilety na film można nabyć: online, w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30, w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 . Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.