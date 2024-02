Tylko nie Ty w Kinie Światowid

W przezabawnej komedii Sydney Sweeney i Glen Powell grają wrogów, którzy muszą odłożyć na bok swoje osobiste urazy i udawać, że są zakochaną po uszy parą, aby zachować spokój. „Tylko nie Ty” od 1 marca w Kinie Światowid.

Bea i Ben wyglądali na jedną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ​​ich relacja staje się lodowata, aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Bea i Ben robią to, co praktykują dwoje dorosłych: udają, że są parą.

Reżyser: Will Gluck

Produkcja: USA 2023

Obsada: Sydney Sweeney, Glen Powell, Dermot Mulroney

Czas: 103 min