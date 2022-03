„Ucieczka” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na niezwykłą opowieść o spełnianiu marzeń w cieniu cierpienia drugiej osoby. Film Ucieczka gramy od 18 do 31 marca.

Film oparty na faktach opowiada historię 11-letniej Silvii. To pewna siebie, uparta dziewczyna z małego miasteczka na północy Włoch. Życie całej rodziny Silvii kręci się wokół depresji matki. Dziewczyna ma dość. Coś w niej pęka, gdy z powodu choroby matki po raz kolejny odwołano rodzinną wycieczkę do Rzymu. Silvia postanawia spełnić swoje marzenie sama i wsiada do pociągu jadącego do stolicy kraju. W pociągu poznaje dziewczynę w jej wieku mieszkającą w obozie cygańskim. Postanawia pójść za nią.

Reżyseria: Sandra Vannucchi

Produkcja: Szwajcaria, Włochy

Obsada: Donatella Finocchiaro, Filippo Nigro, Lisa Ruth Andreozzi

Czas: 78 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl