"Ups 2! Bunt na Arce" w Kinie "Światowid"

Rozhuśtana morską falą opowieść o sympatycznych zwierzakach, które przemierzają oceany na pokładzie Arki Noego. Tym razem nasi bohaterowie będą musieli zmierzyć się z przezabawnymi sytuacjami na samym statku, ale też z wulkanem, którego sejsmiczna aktywność zagraża żegludze. Sytuacja wygląda na mocno przechlapaną, ale od czego są specjaliści od mokrej roboty? Pora wziąć sprawy w swoje łapki i płetwy i dać nura w sam środek morskiej przygody. Gramy do 4 do 17 marca

Arka Noego od tygodni dryfuje po otwartym morzu z najlepszymi przyjaciółmi Finim i Idą na pokładzie. Niestety wciąż nie widać brzegu, a zapasy żywności powoli się kończą. Tym samym pokój między mięsożercami i roślinożercami zaczyna być zagrożony. Wszystko to prowadzi do serii niefortunnych zdarzeń, w wyniku których resztki jedzenia i nasi bohaterowie zostają wyrzuceni za burtę. Rozdzieleni przez fale trafiają do niezwykłych miejsc. Ida wraz z nowym kumplem Żelkiem zostaje uwięziona na odległej wyspie. Natomiast Fini budzi się bajecznym zakątku wypełnionym dziwnie znajomymi istotami. Stworzeniami, które żyją razem w harmonii, ale też z niepokojem spoglądają w kierunku coraz częściej dymiącego wulkanu. Kiedy wstrząsy sejsmiczne przybiorą na sile, Fini będzie musiał dokonać niemożliwego i zrobić wszystko, by uratować nowych przyjaciół, odnaleźć Idę oraz własną, pozostawioną na Arce rodzinę.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl