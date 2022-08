"W rytmie rumby" w Kinie "Światowid"

Fenomen francuskiej komedii aktor-reżyser – Franck Dubosc powraca z kolejnym, wyjątkowym projektem. Następca jego wielkiego hitu „Kręcisz mnie”, który na lokalnym rynku zarobił blisko 20 milionówdolarów, to uwodząca latynoamerykańskimi rytmami opowieść o miłości, ojcostwie i zbawiennej sile tańca. Terapeutyczna, roztańczona komedia, która „ujmuje i porusza od początku do końca” (Premiere.fr) i z pewnością przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom twórczości duetu Olivier Nakache i Éric Toledano („Ni’etykalni”) czy sympatykom kina Kingi Dębskiej („Moje córki krowy”). "W rytmie rumby" gramy od 26 sierpnia do 8 września.

Tony (Franck Dubosc) pracuje jako kierowca szkolnego autobusu. Od dawna żyje w samotności, nie utrzymując kontaktów z żoną i córką, które opuścił przed laty. Jednak gdy pewnego dnia otrzymuje niepokojące wyniki badań kardiologicznych, postanawia zebrać się na odwagę i skonfrontować z przeszłością. Aby tego dokonać, pod przybranym nazwiskiem, zapisuje się na kurs tańca prowadzony przez swoją córkę, którą ostatni raz widział, kiedy ta była jeszcze dzieckiem. Teraz, stawiając pierwsze kroki na parkiecie, w otoczeniu energicznego, roztańczonego towarzystwa, zrobi wszystko, aby nadać swemu życiu nowy sens. Reżyseria: Franck Dubosc Produkcja: Francja Obsada: Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin, Marie-Philomène Nga Czas: 102 min Bilety na film można nabyć: online

