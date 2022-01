Walentynki w Kinie Światowid

Wielkimi krokami zbliżają się Walentynki. Często zastanawiamy się nie tylko czym zaskoczyć swoją drugą połówkę, ale jak spędzić ten romantyczny czas. Z pomocą przychodzi Kino Światowid, które proponuje bardzo ciekawą ofertę filmową.

Z myślą o naszych widzach proponujemy wyświetlenie wyznań na ekranie przed danym filmem. Aby zobaczyć swoją miłosną wiadomość należy do 14 lutego do 12:00 napisać na adres kino@swiatowid.elblag.pl w treści zamieścić wyznanie oraz dopisać przed jakim seansem wyświetlić informację.

Filmowe Walentynki to przede wszystkim różnorodność. Dla naszych widzów proponujemy zarówno komedie romantyczne, jak i filmy o gangsterskim zabarwieniu. 14 lutego o 16:15 i 18:15 wyświetlimy 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach. Sprawdzimy czy po pięciu latach mężczyźni stali się dojrzalsi. Dla fanów Patryka Vegi mamy bardzo dobrą informację. O 20:00 do boju ruszają przyjaciółki, które w filmie Miłość, seks i pandemia odkryją, że miłość w czasach lockdownu ma znacznie więcej niż 50 twarzy. Sympatycy głosu Jennifer Lopez usłyszą ją w najnowszej produkcji Wyjdź za mnie. Projekcja o 18:00 i 19:45. Ci z państwa, którzy nie przepadają za komediami romantycznymi odnajdą się w najnowszej polskiej produkcji Krime story. Love story. Jest to iście wybuchowa mieszanka, która łączy w sobie cechy kina gangsterskiego i miłosnego. Seans o 17:30. Dla tych którzy nie przepadają za polskim filmami proponujemy Śmierć na Nilu na podstawie powieści Agathy Christie.

Szczegółowe informacje o opisami poszczególnych filmów znajdują się na naszej stronie internetowej: www.kino.swiatowid.elblag.pl/

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl