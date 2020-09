Weekend z Millennium Docs Against Gravity

Niesamowite historie, nietuzinkowi bohaterowie, tematy bardzo bliskie każdemu z nas, emocje, które długo zostają w pamięci. Weekend z Festiwalem Millennium Docs Against Gravity od 11 do 13 września w Kinie Światowid.

Millennium Docs Against Gravity to jeden z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Zeszłoroczna edycja przyciągnęła do kin 93 tysiące widzów. Po raz kolejny wybrane tytuły festiwalu pojawią się w Kinie Światowid w ramach projekcji weekendowych.

Program Weekendu z Festiwalem MDAG w Elblągu:

11 września

godz. 17:45 "Lekcja miłości", reż. Małgorzata Goliszewska, Kasia Mateja, Polska, 2019, 72 min

„Ta cząstka życia należy do mnie!” stwierdza Jola – ekscentryczna, kochająca kolorowe stroje kobieta tuż przed siedemdziesiątką. Po pięćdziesięciu latach zdobywa się na ważny krok – ucieka z Włoch, od małżeńskiego koszmaru, do swojego rodzinnego Szczecina. Pewnej nocy na parkiecie w Cafe Uśmiech poznaje Wojtka – starszego od siebie mężczyznę, który zakochuje się w niej bez pamięci. Jola się waha i nie wie, co robić. Zmierzyć się z trudnym rozwodem i wyjść na nowo za mąż? A może po prostu żyć chwilą i nie wracać do przeszłości? Czy odważy się żyć swoim życiem?

godz. 19:45 "Kobieta", reż. Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova, Francja 2019, 104 min

Co to znaczy być kobietą? 2000 kobiet z 50 różnych krajów świata dzieli się przed kamerą swoimi historiami i opowiada o własnych doświadczeniach: od tych najbardziej intymnych aż po kulturowe. Dotykają przy tym szerokiej gamy problemów: seksualności, macierzyństwa, przemocy domowej, gwałtu, wolności, niezależności finansowej, wizerunku ciała i starości.

12 września

godz.17:45 "Ściana cieni", reż. Eliza Kubarska, Polska, Niemcy, Szwajcaria, 2020, 90 min

We wschodnim Nepalu znajduje się jedna z ostatnich świętych gór Szerpów, Kumbhakarna. Tymczasem w zachodnim świecie znana jest jako „Jannu” i słynie z niezdobytej wschodniej ściany, jednego z najtrudniejszych wyzwań we współczesnym alpinizmie. Bohaterami filmu jest rodzina Szerpów, utrzymujących się jako tragarze wysokościowi na himalajskich wyprawach. Pewnego dnia Nada - ojciec rodziny - dostaje propozycję pracy jako tragarz w wyprawie na świętą Kumbhakarnę, której uczestnikami są: Polak Marcin Tomaszewski oraz Rosjanie Dmitri Gołowczenko i Sergiej Nilow. Jeśli się zgodzi, będzie to oznaczało narażenie się na gniew bogów

19:45 "Jak Bóg szukał Karela", reż.: Vít Klusák, Filip Remunda Czechy, Polska, Słowacja, 2020, 95 min

Czeska ekipa dokumentalna wyrusza w pielgrzymkę przez Polskę, aby okiem kamery zbadać konkretne sytuacje związane z polską religijnością. Jak skończy się spotkanie z egzorcystą czy z oddanymi słuchaczami Radia Maryja? Czy Czesi zrozumieją polską religijność, a Polacy zaakceptują czeski ateizm?

13 września

godz. 17:45 "IHuman", reż. Tonje Hessen Schei, Norwegia, Dania 2019, 99 min

Sztuczna inteligencja to najpotężniejsza technologia naszych czasów, która może okazać się pomocna w rozwiązaniu najbardziej palących problemów i wyzwań ludzkości, ale też przyczynić się do jej upadku. Film podąża za pionierami w dziedzinie sztucznej inteligencji, pracującymi nad jej coraz bardziej wyrafinowaną formą.

godz. 19:45 "Tarantino. Bękart kina", reż. Tara Wood, USA 2019, 103 min

Quentin Tarantino to jeden z najbardziej znanych, kontrowersyjnych i wpływowych reżyserów. Jest marką samą w sobie, a każdy jego film budzi zainteresowanie krytyków i widzów. O kulisach jego twórczości opowiadają współpracujący z nim od lat producenci, a także aktorzy. Dzięki temu powstał wnikliwy portret ikony filmowej naszych czasów.