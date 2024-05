Kino Światowid zaprasza na Weekend z Millennium Docs Against Gravity! Wydarzenie odbędzie się 17-19 maja.

Millennium Docs Against Gravity to jeden z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, prezentujący kino najwyższej próby. Zeszłoroczna hybrydowa edycja przyciągnęła ponad 144 000 widzów! W tym roku również powrócą pokazy w ramach Weekendu z MDAG. Kino Światowid po raz kolejny dołącza do grona kin prezentujących wyselekcjonowany program znakomitych dokumentów.

Piątek, 17 maja

18.00 "Efekt YouTube'a"

19:45 "Rave"

Sobota, 18 maja

18.00 "Copa 71"

19:45 "W ogniu. Historia Anity Pallenberg"

Niedziela, 19 maja

18.00 "Naturalna dzikość serca"

19:45 "Każda mała rzecz"

Bilet: 20 zł

Karnet (6 filmów) - 84 zł (dostępny w kasie kina)