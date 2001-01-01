Dramatyczna wizja niedalekiej przyszłości, w której ludzkie życie staje się stawką w zabójczej grze. „Wielki marsz” od 19 września w Kinie Światowid.

Ameryka niedalekiej przyszłości. Jednym z najpopularniejszych wydarzeń medialnych jest transmisja dorocznego Wielkiego Marszu, w którym udział bierze pięćdziesięciu starannie wyselekcjonowanych nastolatków. Zasada jest prosta: kto zostaje w tyle, ten ginie. Marsz kończy się dopiero wtedy, gdy przy życiu pozostanie jeden uczestnik. Tu nie ma miejsca na sentymenty, przyjaźnie i wzajemną lojalność. Takie jest w każdym razie założenie organizatorów. Ale podczas morderczej drogi, każdy z zawodników ujawnia swoje prawdziwe oblicze, a rywalizacja przybiera nieoczekiwany obrót.

Reżyser: Francis Lawrence

Produkcja: USA 2025

Obsada: Mark Hamill, Judy Greer, Charlie Plummer, Cooper Hoffman, Garrett Wareing

Czas: 108 min