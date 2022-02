"Wiki i jej sekret" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na film inspirowany prawdziwą historią. Wiki i jej sekret, to opowieść o dziewczynce, która wychowuje wilczę szczenię, to także zwrócenie uwagi na naturę, która jest zarazem dzika i krucha. Doskonałe i pełne czułości kino dla całej rodziny. Gramy od 4 do 17 lutego.

Ośmioletnia Wiki, wraz z tatą, przeprowadza się do małego miasteczka w górach. Choć nowe miejsce jest pełne uroku, Wiki tęskni za dawnym życiem. Pewnego dnia dziewczynka dostaje od sąsiada niezwykły prezent – małego, cudownego szczeniaka. W tajemnicy przed tatą zabiera go do domu. Tak zaczyna się historia niezwykłej przyjaźni z wyjątkowym zwierzęciem. Kiedy dziewczynka dowiaduje się, że jej przyjaciel na czterech łapach to nie jest zwykły psiak, a wilcze szczenię, i że nie będzie mogła go zatrzymać, Wiki za nic w świecie nie chce się z tym pogodzić. Jak w obliczu tego niespodziewanego odkrycia potoczą się ich dalsze losy? Reżyseria: Denis Imbert Produkcja: Francja Obsada:Ashley Aufderheide, Matthew Goode, Teddie Malleson-Allen, Paula Patto Czas: 85 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

