Wiosna z Marilyn

Rozpoczęła się 19. Elbląska Wiosna Teatralna. Na scenie Teatru Sewruka w najbliższych dniach pojawiać się będą największe gwiazdy polskich scen teatralnych i szklanego ekranu. W przyszłym tygodniu, 22 kwietnia będzie można poznać bliżej samą Marilyn Monroe…

Wyjątkowym wydarzeniem tej Wiosny będzie koncert, a właściwie spektakl muzyczny w wykonaniu Sonii Bohosiewicz, która zdradzi „10 sekretów Marilyn Monroe”.

Postać Marilyn Monroe fascynuje ze względu na swoją złożoność. Oczywiście wiemy, że była najsłynniejszą blondynką świata, symbolem seksu, ikoną, najjaśniejszą z hollywoodzkich gwiazd, że prawdopodobnie popełniła samobójstwo, że śpiewała prezydentowi Kennedy’emu Happy Birthday, że prawdopodobnie była jego kochanką, że w ogóle miała facetów na pęczki, że tak pięknie podmuch wiatru unosił jej sukienkę, że miała najpiękniejszy uśmiech świata... Wielu rzeczy jednak o niej nie wiemy.

Sekrety wielkiej gwiazdy opowie i wyśpiewa Sonia Bohosiewicz wraz z zespołem muzycznym. Marilyn Monroe i Sonia Bohosiewicz – jakich jeszcze nie znacie… W repertuarze utwory Marilyn Monroe, Elli Fitzgerald czy Franka Sinatry, w tym piosenki znane publiczności z filmu Janusza Majewskiego Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, m.in. I wanna be loved by you, On the Sunny Side of the Street, New York, New York, I’ve got you under my skin czy I’m beginning to see the light.

„10 sekretów Marilyn Monroe” Sonia Bohosiewicz, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

22.04 (sobota), godz. 19

Sonia Bohosiewicz – aktorka, artystka kabaretowa i piosenkarka. Jako aktorka zadebiutowała występem na deskach Teatru Starego w Krakowie. W trakcie studiów została członkinią i menedżerką kabaretowej Grupy Rafała Kmity. W 1998 otrzymała pierwszą nagrodę aktorską za rolę w Samobójcy na XVI Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Popularność przyniosła jej wielokrotnie nagradzana rola Hanki B. w filmie Rezerwat, za którą odebrała m.in. nagrodę za drugoplanową rolę kobiecą na 32. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego oraz Orła w kategorii „odkrycie roku”. Jej rola filmowa w „Excentrykach” (związana właśnie ze śpiewaniem) zdobyła uznanie czołówki polskich jazzmanów. Zagrała m.in. w filmach takich jak Wojna polsko-ruska, 80 milionów, Obława, Syberiada polska, Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy oraz w serialach m.in. 39 i pół, Usta usta, Aida.