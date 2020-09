"Wojtyła. Śledztwo" w kinie Światowid

Od 25 września do 8 października Kino Światowid zaprasza na film dokumentalny, będący nowym spojrzeniem na sylwetkę papieża Jana Pawła II "Wojtyła. Śledztwo".

Nikt nie był fotografowany, nagrywany czy filmowany tak często jak on. Nikt wcześniej nie spotkał się z przeszło miliardem ludzi... Karol Wojtyła to prawdopodobnie najbardziej publiczna postać w historii. Czy możliwe jest, by powszechnej świadomości umknęło coś, co kryje się za jego publicznym wizerunkiem?

Kto spodziewa się kolejnej klasycznej biografii papieża Polaka, będzie zawiedziony. Kto podda się niekonwencjonalnej, mistycznej opowieści o jednym z największych tytanów ducha, długo pozostanie pod wrażeniem.





Reżyseria: José María Zavala

Produkcja: Hiszpania 2020

Czas: 82 min.