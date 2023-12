„Wonka” w Kinie Światowid

Wspaniałe widowisko, które pokazuje początki uwielbianego przez widzów producenta czekolady. Szalony cukiernik powraca na duży ekran. "Wonka" od 14 grudnia w Kinie Światowid.

Wonka to film, którego inspiracją jest niezwykły bohater Charliego i fabryki czekolady, najbardziej znanej książki dla dzieci autorstwa Roalda Dahla, a zarazem jednej z najlepiej sprzedających się pozycji dla dzieci wszech czasów. Film opowiada o tym, jak największy na świecie wynalazca, magik i producent czekolady w nieprawdopodobny sposób stał się ukochanym Willy Wonką, którego znamy dzisiaj. To niezaprzeczalnie żywiołowe i pomysłowe wielkoekranowe widowisko z Timothée Chalametem w roli tytułowej pokazuje widzom młodego Willy'ego Wonkę, pełnego pomysłów i zdeterminowanego, by zmienić świat dzięki swoim smakowitym wynalazkom. Udowadnia zarazem, że to, co najlepsze w życiu, zaczyna się od marzenia. A jeśli przy łucie szczęścia spotka się Willy'ego Wonkę, wszystko jest możliwe.

