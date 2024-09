"Wróbel" we wtorkowym kinie dla dorosłych

Kino Światowid zaprasza na dopołudniowy cykl dla seniorów i seniorek! 10 września o 12:00 powraca „Wtorkowe kino dla dorosłych”. W programie pojawi się fantastyczny film „Wróbel”.

"Wtorkowe kino dla dorosłych" to specjalne projekcje filmów polskich, z dubbingiem lub lektorem odbywające się w wybrane dni (dwa raz w miesiącu) o godzinie 12, w promocyjnej cenie - 14 złotych.

10 września o 12 odbędzie się seans filmu "Wróbel".

To historia Remka Wróbla – listonosza i zapalonego piłkarza amatorskiej drużyny. Mężczyzna dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Z pasją studiuje encyklopedię, ćwicząc swoją nadzwyczajną pamięć. Poza obrotnym, prowadzącym szemrane interesy, przyjacielem Pedrem nie ma na świecie nikogo bliskiego. I dobrze mu z tym. Pewnego dnia wszystko się zmienia – jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim nowa, wygadana sąsiadka Marzenka i dziadek, którego do tej pory nie znał. Remek będzie musiał się nauczyć, jak zrobić lemoniadę, gdy życie daje ci cytryny.

Kolejny seans w ramach cyklu już 24 września. W programie „Niepewność. Zakochany Mickiewicz”.