Wrooklyn zoo w kinie Światowid

Uwodząca klimatem, iskrząca emocjami i pulsująca muzyką techno, hip hopu i punk rocka opowieść o burzliwej pierwszej miłości pary młodych ludzi. Ich buncie, dorastaniu i gorącym uczuciu na przekór wszystkim i wszystkiemu. „Wrooklyn Zoo” od 18 października w Kinie Światowid.

Prawdziwa miłość wymaga poświęceń, a droga do jej spełnienia nie zawsze jest łatwa. W mieście, w którym ulicami trzęsą członkowie brutalnego gangu spotkają się dwa odmienne światy. Świat Kosy – kończącego liceum charyzmatycznego skejta, dla którego całą rodzinę stanowią kumple oraz kochający go nad życie dziadek. I świat Zory – obdarzonej cudownym głosem magnetycznej romskiej dziewczyny, która czuje się ograniczana przez rodzinne tradycje i którą pociąga inne życie. Gdy ta dwójka młodych ludzi się spotka – wszystko zapłonie. Ich serca. Ich miasto. Ich życia. A wraz z nimi rzeczywistość dookoła.

Reżyser: Krzysztof Skonieczny

Produkcja: Polska 2024

Obsada: Mateusz Okuła, Natalia Szmidt, Jan Frycz, Konrad Eleryk, Tony Trujillo, Renata Dancewicz, Hanna Koczewska

Czas: 129 min

