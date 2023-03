Cudowna animacja dla całej rodziny. Przygody tytułowej Wróżki Zębuszki oraz jej małej przyjaciółki. Film, który nie tylko bawi ale również uczy, że warto mieć marzenia i spełniać je, nawet jeśli nie wszystko jest proste. „Wróżka Zębuszka” w Kinie Światowid od 10 marca.

Sympatyczna Violetta szkoli się, żeby zostać Wróżką Zębuszką i móc wręczać dzieciom prezenty w zamian za ich mleczne zęby. Niestety mimo szczerszych chęci wciąż oblewa egzaminy, bo jedyne upominki, które potrafi wyczarować to… fioletowe kwiaty. A przed nią najważniejszy, doroczny sprawdzian. Kiedy i ten kończy się porażką, Violetta podkrada innej wróżce magiczny klejnot teleportacji i z jego pomocą przenika do naszego świata. Wszystko po to, by udowodnić niedowiarkom, że może być świetną Zębuszką. Pech chce jednak, że w trakcie lądowania w ludzkiej rzeczywistości skradziony klejnot ulega uszkodzeniu i Violleta traci możliwość powrotu do domu. Na szczęście poznaje Maxie – nową dziewczynkę w mieście, której życie wciąż uprzykrzają dwaj przyrodni bracia. Wkrótce połączone przyjaźnią i mocą zaklęć, dziewczynka i wróżka, zrobią wszystko, by odnaleźć tajny portal do świata magii i ocalić miejską przyrodę, której grozi zniszczenie.

Komedia animowana z ważnym przekazem. Idealny film dla całej rodziny. „Wróżka Zębuszka” już od 10 marca w Kinie Światowid.

