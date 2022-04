„Wszystko wszędzie naraz” oraz „Sonic 2. Szybki jak błyskawica” w Multikinie

15 kwietnia w kinach sieci Multikino premierowo można będzie zobaczyć szalone połączenie kina akcji, komedii i science-fiction w filmie „Wszystko wszędzie naraz”. Ponadto 17, 18 i 19 kwietnia odbędą się przedpremierowe pokazy przygodowej animacji „Sonic 2. Szybki jak błyskawica”. Bilety są dostępne w kasie kin, na stronie oraz w aplikacji mobilnej.

W filmie „Wszystko wszędzie naraz” Evelyn Wang (Michelle Yeoh), borykająca się z trudami codzienności mama w średnim wieku, natrafia na klucz do „multiwersum”: sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę. Dzięki niesamowitym scenom sztuk walki, lekkiemu humorowi w stylu pop oraz przyprawiającym o bicie serca emocjom, to epicki i porywający film, jakiego nigdy wcześniej widzowie nie widzieli. Jest to produkcja od wizjonerskich twórców filmowych - Daniela Kwana i Daniela Scheinerta oraz producentów Anthony’ego i Joe Russo (Avengers: Endgame).

Uwielbiany na całym świecie niebieski jeż powraca w kolejnej odsłonie filmu przygodowego „Sonic 2. Szybki jak błyskawica”. Po osiedleniu się w Green Hills, Sonic chce udowodnić, że ma to, czego potrzeba, aby być prawdziwym bohaterem. Test jego możliwości przychodzi szybko, gdy powraca dr Robotnik (Jim Carrey), tym razem z nowym sojusznikiem, Knucklesem. Obaj planują zdobyć szmaragd, który ma moc niszczenia cywilizacji. Sonic razem ze swoim pomocnikiem, Tailsem wyruszają w podróż, aby znaleźć szmaragd zanim wpadnie w niepowołane ręce.

Szczegółowy repertuar znajduje się na stronie.

Praca Multikina w dni świąteczne w Wielkanoc:

Sobota Wielkanocna (16 kwietnia) – 14.00 – 22.00

Wielkanoc (17 kwietnia) – 14.00 – 22.00

Lany Poniedziałek (18 kwietnia) – 10.00 – 22.00