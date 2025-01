Wtorkowe kino dla dorosłych. Dalej jazda!

Kolejna odsłona cyklu wtorkowego kina dla dorosłych w Kinie Światowid już 14 stycznia. Tym razem do obejrzenia film „Dalej jazda!” – pełna zwrotów akcji, wielopokoleniowa komedia rodzinna w reżyserii Mariusza Kuczewskiego – autora m.in. pięciu części „Listów do M.”, „Znachora” oraz „Dawida i Elfów”.

Pełna humoru i wzruszeń historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy – Ela i Józiek – postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.

Reżyser: Mariusz Kuczewski

Produkcja: Polska 2024

Obsada: Maria Opania, Małgorzata Rożniatowska, Anita Sokołowska, Mariusz Drężek, Julia Wieniawa, Bartłomiej Firlet, Wiktor Zborowski

Czas: 95 min

