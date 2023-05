Kino Światowid zaprasza 16 maja na kolejną odsłonę cyklu wtorkowe kino dla dorosłych. Tym razem wyświetlony zostanie film „Tonia”. Wspaniała i pozytywna opowieść o więzi między ojcem i córką.

Tonia mieszka z ojcem i babcią. Jej matka nie żyje, ojciec nadużywa alkoholu i stracił swoją pracę. Babcia postanawia wysłać go na trzy miesiące do pracy na budowie we Włoszech. Tonia nie chce dopuścić do wyjazdu taty. Pomysłowa, błyskotliwa i zaradna nastolatka przygotowuje więc plan, która ma mu w tym przeszkodzić.

Historia rezolutnej dziewczynki, która zrobi wszystko aby być ze swoim tatą. 16 maja o godzinie 12:00 w Kinie Światowid wtorkowe kino dla dorosłych a w nim „Tonia”.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl