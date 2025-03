Pełnometrażowa kontynuacja shorta „Fanatyk”, ekranizacji słynnej pasty o ojcu - fanatyku wędkarstwa, autorstwa Malcolma XD. Inspiracją do powstania filmu była kolejna pasta internetowa, tym razem o wujku foliarzu, który przepowiada upadek cywilizacji. „Wujek Foliarz” od 14 marca w Kinie Światowid.

Kuba uczestniczy w obowiązkowej terapii uzależnień, gdy zostaje porwany przez swojego ekscentrycznego wujka – fanatyka teorii spiskowych, wierzącego w bliski koniec świata. Wujek ze swoją ekipą dziennikarzy kanału „Prawda TV” chce wciągnąć go w swój tajny plan udowodnienia, że wybory na burmistrza zostały sfałszowane. Kuba, początkowo sceptyczny wobec obsesji wujka, odkrywa, że wsi grozi prawdziwa katastrofa ekologiczna i decyduje się działać. Dodatkowo sytuację komplikuje dawna miłość, Gośka. Wszystko to zmusza go do wzięcia spraw w swoje ręce i podejmowania decyzji, przed którymi do tej pory uciekał.

Reżyser: Michał Tylka

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Adam Woronowicz, Mikołaj Kubacki, Andrzej Grabowski, Katarzyna Figura, Michał Sikorski, Piotr Adamczyk, Kamila Urzędowska ,Marian Dziędziel, Piotr Cyrwus, Dorota Chotecka

