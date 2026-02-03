Wysoki i niskie tony w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na projekcję filmu „Wysokie i niskie tony”. Seans odbędzie się w czwartek 5 lutego o godz. 19.

To historia Thibauta - cenionego w świecie dyrygenta orkiestry symfonicznej. Po wizycie w gabinecie lekarskim mężczyzna dowiaduje się, że jest chory na białaczkę i pilnie potrzebuje dawcy szpiku. Jego dotychczasowe życie staje na głowie, zwłaszcza że pojawia się jeszcze jedna ważna okoliczność. W trakcie testu DNA okazuje się, że bohater został adoptowany i ma biologicznego brata.

Jest nim Jimmy, pracownik stołówki w Lille, robotniczym mieście w północnej Francji. Bohaterów dzieli niemal wszystko – poza więzami krwi i miłością do muzyki. Okazuje się bowiem, że nowo poznany brat gra na puzonie w lokalnej orkiestrze marszowej. Ich spotkanie, początkowo pełne napięć, przeradza się w głęboką braterską więź, zwłaszcza gdy Thibaut przejmie rolę dyrygenta orkiestry Jimmy’ego, chcąc pomóc jej wygrać regionalny konkurs.

"Wysokie i niskie tony"

reżyseria: Emmanuel Courcol | produkcja: Francja 2024 | czas: 103 min