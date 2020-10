"Zaginiona dziewczyna" w Dyskusyjnym Klubie Filmowym

Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka zaprasza na trzymająca w napięciu opowieść o osaczeniu oraz walce o własną godność i dobre imię. Japoński dramat „Zaginiona dziewczyna" już 8 października o godz. 19 w Kinie Światowid.

Ichiko pracuje na co dzień jako domowa pielęgniarka. Do jej obowiązków należy przede wszystkim opieka nad chorą na raka starszą kobietą. Bohaterka jednak do tego stopnia zaprzyjaźniła się z mieszkającą razem trzypokoleniową rodziną, że aktywnie uczestniczy także w życiu wnuczek swojej pacjentki – Motoko i Saki.

Siostry uwielbiają towarzystwo Ichiko i doceniają jej pomoc. Rysa na ich wzorowej relacji pojawia się z chwilą, gdy w tajemniczych okolicznościach znika młodsza z dziewcząt. Policja rozpoczyna śledztwo, sprawa obiega także żądne sensacji media. Wkrótce podejrzenie pada na mężczyznę, który okazuje się krewnym Ichiko. Choć sprawa nie została jeszcze na dobre zbadana, wydaje się, że śledzący ją ludzie wydali już wyrok, a jego konsekwencje w poważny sposób mogą dotknąć bohaterkę. Czy uda jej się dowieść prawdy?

Reżyseria: Kōji Fukada

Obsada: Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Miyu Ogawa

Produkcja: Japonia 2019

Czas: 111 min