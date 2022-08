Zbuntowane kino - warsztaty filmowe dla młodzieży

Przed nami drugi turnus wakacyjnych warsztatów „Zbuntowane kino” w Kinie Światowid! Zajęcia odbędą się od 8 do 12 sierpnia.

"Zbuntowane kino" to letnie warsztaty filmowe skierowane do młodzieży w wieku 13-18 lat. W ramach wakacyjnych zajęć uczestnicy poznają podstawy realizacji filmu dokumentalnego - od pomysłu do zdjęć, montażu i udźwiękowienia. Efekty pracy zaprezentowany zostanie podczas przeglądu amatorskich produkcji - "Filmostan", która odbędzie się w sierpniu w Kinie Światowid.

Program warsztatów

poniedziałek 9:00 - 12:00 Co to jest film dokumentalny? Zasady realizacji filmu dokumentalnego (język filmu)

wtorek 9:00 - 12:00 Od pomysłu do realizacji (praca nad scenariuszem)

środa 9:00 - 12:00 Realizacja filmu cz. 1

czwartek 9:00 - 12:00 Realizacja filmu cz. 2

piątek 9:00 - 12:00 Montaż i udźwiękowienie

Terminy:

II TURNUS 8-12 sierpnia

Obowiązują zapisy: kino@swiatowid.elblag.pl lub pod nr tel. 55 611 20 56