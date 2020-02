Zew krwi premierowo w kinie Światowid

Od 21 lutego do 5 marca Kino Światowid zaprasza na film przygodowy "Zew krwi". To najnowsza produkcja z Harrisonem Fordem w roli głównej, będąca adaptacją powieści Jacka Londona.

Zrealizowany na podstawie klasycznej powieści Jacka Londona „Zew krwi” opowiada porywającą historię Bucka, psa o wielkim sercu, którego świat staje na głowie, gdy wprost z sielskiego domu w Kalifornii trafia na egzotyczne pustynie śnieżne Alaski podczas gorączki złota lat 90-tych XIX wieku. Jako nowicjusz w drużynie psich zaprzęgów – a później jej przywódca – Buck przeżywa przygodę życia, a ostatecznie odnajduje swoje prawdziwe miejsce w świecie i staje się panem swego losu. W rolach głównych wystąpili: Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford i Colin Woodell. Film wyreżyserował Chris Sanders („Jak wytresować smoka”), na podstawie scenariusza Michaela Greena („Morderstwo w Orient Expressie”). „Zew krwi” łączy zdjęcia z udziałem aktorów i animacje, korzystając z najnowszych zdobyczy technik efektów specjalnych, dzięki którym zwierzęta generowane komputerowo wyglądają jak żywe i wyrażają złożone stany emocjonalne, w niczym nie ustępując postaciom ludzkim.



Reżyseria: Chris Sanders

Obsada: Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan

Produkcja: USA 2020

Czas: 105 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.