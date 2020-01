Zimowe ferie w Multikinie

Multikino zaprasza na filmowe ferie zimowe! Od 27 stycznia do 9 lutego na najmłodszych kinomanów czekają na wielkim ekranie wspaniali bohaterowie i ich pełne przygód historie.

Wizyta w kinie to świetny pomysł na spędzenie wolnego czasu zarówno w gronie przyjaciół, jak i rodziny – szczególnie podczas ferii zimowych. W tym roku w repertuarze Multikina znalazły się filmy, które przypadną do gustu każdemu – i to niezależnie od wieku! Będzie okazja do śmiechu i zabawy.

Ferie zimowe to doskonały pretekst do wielu kinowych eskapad. W styczniu na ekrany powrócił rozmawiający ze zwierzętami „Doktor Dolittle". W tym pełnometrażowym filmie fabularnym wystąpił sam Robert Downey Jr., który jako tytułowy bohater ruszy na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu cudownego leku. Towarzyszyć mu będą oczywiście rozgadane zwierzaki. W najbliższy piątek, 31 stycznia premierę będą miały animacje: „Chłopiec i wilk” oraz „Superpies i Turbokot”. Ponadto do końca ferii najmłodsi widzowie będą mogli obejrzeć także animowane i pełne szalonych przygód filmy: „Śnieżka i fantastyczna siódemka" oraz „Gang zwierzaków” (premiera: 7.02.2020r.).

Dodatkowo posiadacze karty Rodzina do kina mogą kupować barowe zestawy z 20% zniżką. Użytkownicy, którzy zarejestrowali kartę on-line i udzielili zgody marketingowej, mogą zbierać punkty i wymieniać je na nagrody. Każdy kupiony bilet z kartą to 1 punkt. Wystarczy zebrać 5 punktów, żeby odebrać zestaw gratis. Natomiast 10 punktów można wymienić na bilet gratis.

