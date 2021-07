Żużel w kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na opowieść o pasji, miłości i sporcie. Premierowe seanse filmu "Żużel" już od 16 do 29 lipca.

On mistrz żużla (Tomasz Ziętek), pogodny i miły dla wszystkich kobiety go kochają, a koledzy z toru zazdroszczą sukcesów. Jego świat kręci się wokół treningów i zawodów. Jednak to tylko pozory. Na co dzień za szelmowskim uśmiechem kryje się strach o kontuzje i wypadki na torze. W najmniej spodziewanym momencie pojawia się Ona uparta i pewna siebie rudowłosa piękność (Jagoda Porębska). Początkowo dla Lowy jest to jedna z wielu, kolejna kobieta w jego barwnym życiu. Wszystko komplikuje się, gdy pozna ją bliżej. Czy w sercu sportowca jest jeszcze miejsce na inną miłość? Czy da się połączyć te dwa bieguny?

Reżyseria: Dorota Kędzierzawska

Obsada: Tomasz Ziętek, Jagoda Porębska, Mateusz Kościukiewicz, Paweł Wilczak

Produkcja: Polska 2020

Czas: 103 min

Bilety na film można nabyć: online; w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30; w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.