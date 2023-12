Zwycięskie filmy 3. Festiwalu Filmów Familijnych

Przez tydzień jury rodzinne Festiwalu Filmów Familijnych w Kinie Światowid obejrzało sześć pozycji konkursowych. Były to najnowsze filmy animowane i fabularne skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin. Wygrała słodka opowieść o Willy’m Wonce z fabryki czekolady.

Nasze festiwalowe jury składające się ze zgłoszonych wcześniej chętnych rodzin, miało za zadanie obejrzeć i ocenić filmy pod względem ich potencjału edukacyjnego, atrakcyjności dla widza dziecięcego i dorosłego. Jury zastanawiało się także, czy dany film podejmuje ważne dla dzieci tematy i czy widzowie dziecięcy poleciliby go swoim rówieśnikom.

Po zliczeniu wszystkich głosów okazało się, że najatrakcyjniejszym filmem 3. Festiwalu Filmów Familijnych okazała się „Wonka” (34 punkty), II miejsce zajął film „Najpiękniejsze święta” (33 punkty), a III „Trolle 3” (32 punkty).

Pozostałe filmy biorące udział w festiwalu:

„Kajtek czarodziej” (29 punktów),

„Życzenie” (28 punktów),

„Jak zostać Św. Mikołajem 3” (25 punktów).

Serdecznie dziękujemy naszym jurorom, a wszystkich widzów zapraszamy na filmowe seanse do Kina Światowid w Elblągu.

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl