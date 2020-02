Akademia Tańca: ona wygrała zaproszenie

Twoje dziecko to wulkan energii? Tańczy i śpiewa kiedy usłyszy muzykę? Zapisz je na zajęcia taneczne do Promyka. Dziecięca Akademia Tańca to idealne miejsce na początek przygody z tańcem. Dla naszych Czytelników mamy do wygrania karnet na miesięczne zajęcia taneczne.

Więcej przeczytasz w tym artykule.



Miesięczne zajęcia taneczne dla dzieci wygrała Marta Jęczeń-Mianowska. Gratulujemy, potwierdzenie wysłaliśmy mailem.



UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.



***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

.